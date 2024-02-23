Над Курском 23 февраля сработала система ПВО

В пятницу, 23 февраля, над Курском сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Каких-либо подробностей случившегося Старовойт пока не привел.

Напомним, совсем недавно силы ПВО сбили украинский беспилотник под городом Курчатов Курской области. Никто не пострадал. В Курчатове находится Курская АЭС.