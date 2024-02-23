В Латвии приостановили лицензии хоккеистам из-за участия в российских Играх Будущего

Федерация хоккея Латвии решила приостановить действие лицензий некоторым хоккеистам своей страны.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на организацию, причина – участие спортсменов в Играх Будущего, которые проходят в России. Известно, что хоккеисты, о которых идет речь, представляют команду Baltic Select.

Игры Будущего проходят с 21 февраля по 3 марта. Турнир проводится в Казани.

Напомним, недавно канадский нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.