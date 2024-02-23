Обществознание уберут из школьной программы 6-8 классов

В 6-8 классах российских школ теперь не будет обществознания. Правда, только с 2025 года. Следующий учебный год в этом отношении еще пройдет по старым прграммам. Соответствующий проект приказа разработало Минпросвещения. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В 9 классе обществознанию отведут 1 час в неделю, а экзамен "адаптируют". При этом в 5-8 классах будет по 3 часа истории в неделю, а общее количество часов, отведенных на изучение истории в средней школе, должно вырасти на треть - с 340 до 476. В 9 классе по истории будет два урока в неделю. Фактически произошло перераспределение уроков между историей и обществознанием. Место исключенных уроков обществознания в 5-8 классах займут уроки истории. Их планируется увеличить за счет изучения истории своего края.

Замглавы комитета Совфеда по образованию Екатерина Алтабаева ранее сказала, что этого требует суверенная система образования. Вначале нужно дать базу по истории, а уже потом - по обществознанию.