В Екатеринбурге оштрафовали водителя, посадившего за руль младенца

В Екатеринбурге водителя наказали за нарушение перевозки ребенка. Мужчине назначен штраф.

Ранее в Сети появилось видео с сидящим за рулем автомобиля младенцем, который находится на коленях водителя. При этом машина едет по дороге, а ребенок плачет.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, водитель был установлен и приглашен на разговор в Госавтоинспекцию. Сам 34-летний мужчина пояснил, что его маленький сын сначала ехал в детском кресле. Во время движения ребенок сильно плакал, мать не смогла его успокоить и посадила к водителю на колени.

Отца привлекли к административной ответственности, ему назначен штраф в 3 тысячи рублей. Также полицейские рассказали мужчине, как правильно и безопасно перевозить ребенка в машине.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге нашли водителя, который посадил за руль автомобиля маленького сына, чтобы "научить его вождению".