Общественники Костромской области высоко оценили систему управления финансами в регионе

23 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Общественники Костромской области высоко оценили систему управления финансами в регионе

С докладом об итогах работы в 2023 году перед Общественной палатой выступил директор департамента финансов Игорь Замураев. Он отметил, что в прошлом году в консолидированный бюджет поступило на 20,2% больше доходов, чем в 2022 году. По темпам прироста собственных доходов регион находится на 4 месте в ЦФО и 25 месте в Российской Федерации.

По итогам года в Костромской области отмечен рост поступлений по всем основным бюджетообразующим доходным источникам и ключевым отраслям экономики региона.

Основным драйвером увеличения доходов стали обрабатывающие производства, банковская сфера, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение, а также строительство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Для поддержки экономики в условиях санкционных ограничений сохранены действующие налоговые льготы инвесторам, расширены возможности для применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Также на 2023 год были установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для хозяйствующих субъектов в ряде отраслей.

«2023 год был нелегким. Несмотря на существующие санкции, те результаты, которые представил департамент, говорят о высоком уровне компетенции сотрудников. Отдельно хочу отметить сохранение в рамках региона налоговых каникул, это очень хорошая помощь и подспорье для, в том числе, начинающих предпринимателей», – отметила член Общественной палаты региона Алла Брагина.

(2024)|Фото: adm44.ru

Социальные направления затрат и помощь муниципальным образованиям по-прежнему преобладают в структуре расходов бюджета. Их доля составляет более 60%.

На реализацию приоритетных национальных проектов было привлечено 13 млрд 21 млн рублей, что на 8% выше предыдущего года.

Областью также привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на общую сумму более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры областного центра, обновление парка общественного транспорта, опережающее финансирование дорожных работ и мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения.

(2024)|Фото: adm44.ru

Большое внимание уделялось финансовому просвещению и участию жителей региона в бюджетном процессе.

В рамках региональной программы повышения уровня финансовой грамотности реализованы образовательные мероприятия для различных целевых групп граждан. На регулярной основе на сайте департамента публикуются материалы «Бюджет для граждан», где в доступной форме раскрываются основные положения бюджетной политики региона. Также по оценке НИФИ Минфина России Костромская область вошла в число регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных.

«Хочу отметить, что всегда, когда мы слушаем департамент финансов, это четкие ответы на поставленные вопросы. Прозрачность и открытость политики департамента тоже видна. Отдельно стоит важность вопроса финансовой грамотности, – финансовая среда сложная, жители должны знать, как управлять своими средствами, как не попасть в уловки мошенников. И департаментом в этом плане проводится планомерная работа, хочется, чтобы она дальше продолжалась и была усилена», – говорит член Общественной палаты региона Галина Задумова.

Теги: общественная палата, доходы бюджета, налоговые льготы инвесторам


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети