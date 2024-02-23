Общественники Костромской области высоко оценили систему управления финансами в регионе

С докладом об итогах работы в 2023 году перед Общественной палатой выступил директор департамента финансов Игорь Замураев. Он отметил, что в прошлом году в консолидированный бюджет поступило на 20,2% больше доходов, чем в 2022 году. По темпам прироста собственных доходов регион находится на 4 месте в ЦФО и 25 месте в Российской Федерации.

По итогам года в Костромской области отмечен рост поступлений по всем основным бюджетообразующим доходным источникам и ключевым отраслям экономики региона.

Основным драйвером увеличения доходов стали обрабатывающие производства, банковская сфера, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение, а также строительство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Для поддержки экономики в условиях санкционных ограничений сохранены действующие налоговые льготы инвесторам, расширены возможности для применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Также на 2023 год были установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для хозяйствующих субъектов в ряде отраслей.

«2023 год был нелегким. Несмотря на существующие санкции, те результаты, которые представил департамент, говорят о высоком уровне компетенции сотрудников. Отдельно хочу отметить сохранение в рамках региона налоговых каникул, это очень хорошая помощь и подспорье для, в том числе, начинающих предпринимателей», – отметила член Общественной палаты региона Алла Брагина.

Социальные направления затрат и помощь муниципальным образованиям по-прежнему преобладают в структуре расходов бюджета. Их доля составляет более 60%.

На реализацию приоритетных национальных проектов было привлечено 13 млрд 21 млн рублей, что на 8% выше предыдущего года.

Областью также привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на общую сумму более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры областного центра, обновление парка общественного транспорта, опережающее финансирование дорожных работ и мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Большое внимание уделялось финансовому просвещению и участию жителей региона в бюджетном процессе.

В рамках региональной программы повышения уровня финансовой грамотности реализованы образовательные мероприятия для различных целевых групп граждан. На регулярной основе на сайте департамента публикуются материалы «Бюджет для граждан», где в доступной форме раскрываются основные положения бюджетной политики региона. Также по оценке НИФИ Минфина России Костромская область вошла в число регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных.

«Хочу отметить, что всегда, когда мы слушаем департамент финансов, это четкие ответы на поставленные вопросы. Прозрачность и открытость политики департамента тоже видна. Отдельно стоит важность вопроса финансовой грамотности, – финансовая среда сложная, жители должны знать, как управлять своими средствами, как не попасть в уловки мошенников. И департаментом в этом плане проводится планомерная работа, хочется, чтобы она дальше продолжалась и была усилена», – говорит член Общественной палаты региона Галина Задумова.