В МИД оценили решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы с 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининградскую область на поездах, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. До этого пассажиры, у которых есть паспорта европейских стран, визы и виды на жительство там, могли выходить на этих станциях.

Как заявила Захарова, налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности.

"Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан", - цитирует РИА Новости представителя МИД.

Она пообещала добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининградскую область – как пассажирского, так и грузового.

Напомним, ранее о запрете Литвы высаживать пассажиров с транзитных поездов в Калининград высказались в РЖД.