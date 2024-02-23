Зеленский пообещал когда-нибудь демобилизовать срочников

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников, то есть тех, кто служили в украинской армии по призыву на момент начала СВО, но были оставлены и служат до сих пор.

Зеленский не указывает конкретных сроков демобилизации. Говорится лишь о том, что она будет происходить по его указу. Однако когда это случится - не уточняется.

Депутат Рады от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что подал альтернативный законопроект, который предусматривает демобилизацию срочников, но не позднее месяца после вступления закона в силу, а не тогда, когда захочет Зеленский. Также он считает необходимой отсрочку от мобилизации на один год. Из контекста вытекает, что речь идет о повторной мобилизации демобилизованных. Правда, шансов на принятие такого закона нет.

Количество срочников, на которых распространится новый закон Зеленского, неизвестно. Осенью 2021 года, в последний призыв перед началом СВО, в ВСУ планировалось призвать 6,5 тыс. человек, еще примерно столько же - в нацгвардию и погранслужбу. То есть доля срочников, которых Зеленский может демобилизовать, составляет несколько процентов от общей численности украинских войск. Возможно, что их планируется заменить мобилизованными.

На Украине вскоре должен быть принят законопроект об ужесточении мобилизации, который уже прошел первое чтении. Демобилизация там предполагается через 36 месяцев по решению ставки Зеленского. То есть теоретически многие мобилизованные смогут возвратиться домой весной 2025 года. Эту норму резко раскритиковали многие депутаты. Так, "слуга народа" Георгий Мазурашу назвал документ "позорным законопроектом о поддержке и развитии рабовладельческой философии на Украине".

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков тоже был категоричен.

"[Демобилизация через] 36 месяцев по решению ставки – это ни о чем, это ложь. Не голосуйте за это дерьмо. Это война не до последнего украинца за одно государство, а война за власть одного", - сказал он, имея в виду власть Зеленского.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала депутатов Рады подать пример и самим пойти на фронт, а не принимать закон, который делит общество на "мясо" и "блатных", освобожденных от службы.