Западные спецслужбы вербуют свердловчан для уничтожения памятников

Спецслужбы стран Запада атаковали уральцев предложениями заработка "легких денег". Об этом Накануне.RU сообщили в Антитеррористической комиссии Свердловской области.

С начала февраля правоохранительные органы региона фиксируют активность спецслужб иностранных государств по вербовке свердловчан для преступлений террористической направленности. Но если раньше речь шла об административных зданиях и дорожной инфраструктуре, то теперь злоумышленники нацелились на объекты культурного наследия и памятники.

"Так, одному из жителей Екатеринбурга пришло предложение сжечь памятник технике "Танк Т-72" в Парке Победы на Уралмаше. Подробная инструкция действий, тайминг отчетной видеосъемки и обещание "золотых гор" со стороны "анонимного работодателя", естественно, прилагались. Бдительный гражданин, оценив перспективу быть пойманным силовиками и отправленным в тюрьму за совершение террористического акта (статья 205 УК РФ), сделал правильный выбор и обратился напрямую в приемную УФСБ России по Свердловской области", - рассказали в Антитеррористической комиссии региона.

В ведомстве напомнили: поджог или попытка поджога является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Уральцев просят не отвечать на предложения легко и быстро заработать, а также стараться игнорировать звонки и сообщения с незнакомых номеров.

Напомним, в прошлом году мошенники заставили двух пенсионерок поджечь военкоматы на Урале.