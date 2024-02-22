В Госдуме предложили дать отсрочку от призыва сотрудникам прокуратуры и СК

Сотрудникам прокуратуры и следственного комитета хотят дать отсрочку от призыва на военную службу, освобождение от военных сборов и право на досрочное увольнение в военной службы для контрактников. С таким предложением в Госдуму вышло правительство РФ

Законопроект также предполагает изменения в пункт 1.1 статьи 8 53-ФЗ, относящийся к сотрудникам таможенных органов. Согласно ему, порядок и особенности воинского учета будут определяться Положением о воинском учете, утверждаемым правительством РФ. Однако при отсутствии такого регулирования, количество таможенников, выполняющих специальные государственные задачи, резко сократится. Как результат - снижение времени и качества таможенного контроля на госгранице.

Инициаторы настаивают на вступление в силу законопроекта с 1 сентября текущего года, поскольку необходимо внести изменения в подзаконные нормативные правовые акты, связанные с его реализацией.