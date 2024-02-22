От матери Навального* требуют похоронить сына тайно

Мать покойного оппозиционера Людмила Навальная заявила, что от нее требуют похоронить сына тайно - без прощания.

В опубликованном видео Навальная рассказала, что сотрудники СК проводили ее в морг Салехарда и показали тело сына. По словам следователя, причина смерти были естественными и все соответствующие документы уже готовы. При этом женщину якобы предупредили, чтобы похороны прошли без широкой огласки и прощания.

"Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Я на это не согласна", - заявила мать Навального* на видео. Она также рассказала, что подписала медицинское свидетельство и потребовала следовать букве закона, передав ей тело сына.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти осужденного оппозиционера. Во ФСИН сообщили, что направляют комиссию в колонию, где скончался Навальный*.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга