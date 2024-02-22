ФК "Урал" подписал контракт с бывшим полузащитником сборной России Ионовым

Футбольный клуб "Урал" подписал контракт с бывшим полузащитником сборной России Алексеем Ионовым. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Атакующий полузащитник будет выступать за нашу команду под 11 номером. В расположении нашей команды Алексей появится совсем скоро. Ждем встречи!" - говорится в сообщении.

Воспитанник СБЮШОР "Зенит" начал свою профессиональную карьеру в главном клубе Санкт-Петербурга, где принял участие в победном для "Зенита" Кубке УЕФА 2007/08, в чемпионском сезоне 2010 года. После Ионов играл в "Кубани", "Анжи", "Динамо", ЦСКА, "Ростове" и "Краснодаре". В нынешнем сезоне он вновь выступал в "Ростове", а в декабре стал свободным агентом.

"Наш новый футболист имеет большой опыт выступления за сборную России. После юношеской и молодежных сборных он попал в главную команду страны, за которую провел более 30 игр и забил 4 мяча, выступал на Чемпионате мира в 2014 году", - добавили в ФК "Урал".