Владимир Путин прибыл в Чувашию с рабочим визитом

Президент страны Владимир Путин прибыл в Чувашскую республику с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что глава государства до этого два дня находился в Казани, где принял участие в церемонии открытия "Игр будущего". В пятницу он также провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановыма по ВКС: вместе они открыли перинатальный центр, новый хоспис в Казани и дали старт строительству центра научных исследований "Сибура" в республике.