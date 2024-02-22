"Это адекватная реакция": Президент Путин ответил на оскорбление Байдена в свой адрес

Президент России Владимир Путин ответил на оскорбление в свой адрес со стороны президента США Джо Байдена. По словам главы государства, это адекватная реакция на его ранние высказывания и, не смотря на оскорбления, Байден все равно остается более предпочтительным для дальнейшей работы президентом.

Ранее Байден в очередной раз нелестно высказался о Путине. На закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско президент США заявил: "У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат".

"Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительней в качестве будущего президента. Я сказала, что мы будем работать с любым президентом. Но, я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав. Потому что, это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что, он же не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и эта реакция абсолютно адекватная, а значит я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Как российские журналист вы спросили, что для нас лучше, вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить - Байден", - заявил Путин на видео, публикуемом пресс-службой Кемля.

Напомним, что на оскорбление президента России ранее отреагировал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, назвав такие высказывания позором для США.

В марте 2021 года Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". В июне того же года сам Путин заявил, что после этого инцидента Байден "объяснился" в ходе телефонного разговора.