Победила дружба: в Верхней Пышме прошел первый турнир по самбо в валенках

В рамках проекта "Za самбо" в Верхней Пышме прошел первый турнир по самбо в валенках. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта, основоположниками нового для Свердловской области вида спорта стали директор СШ "Единоборств", двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов и координатор проекта "Za самбо" в регионе Алексей Свалов.

Первыми вышли на снежный борцовский ковер представители Федерации самбо Свердловской области Артур Макарян и Максим Борн, судьей стал двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. Артур и Максим отметили, что бороться в снегу им понравилось. Непривычно было, что ноги проваливаются, и приходится прикладывать дополнительные силы, чтобы удержать равновесие. Тимур Галлямов по итогу схватки объявил, что победила дружба. Оба участника получили памятные призы от общественного совета "Za самбо".

"Существует несколько разновидностей самбо: спортивное, боевое, пляжное. Мы живем на Урале, где шесть месяцев в году лежит снег. Тимур Фанилевич предложил попробовать провести необычные соревнования, в которых под ногами борцов вместо ковра будет снег. Я с удовольствием его поддержал. Получилось зрелищно и интересно. Броски и захваты вызвали восторг у зрителей", - поделился своими впечатлениями Алексей Свалов.

"Сегодня в СШ "Единоборств" большой праздник, посвященный Дню Защитника Отечества. Помимо самбо в валенках воспитанники нашей спортивной школы приняли участие в турнире по футболу на снегу. Второе и третье места заняли самбисты, первое – у каратистов. Кроме того, подготовили для ребят выставку спецтехники, организовали конкурс рисунков на снегу. Подарили ребятам настоящий праздник на свежем воздухе. Изюминкой программы, конечно, стали соревнования по самбо в валенках. Получил много положительных отзывов от ребят и их родителей. Значит, будем развивать и это направление", - рассказал Тимур Галлямов.

В физкультурном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие 150 воспитанников СШ "Единоборств". После подведения итогов соревнований для них было организовано чаепитие.