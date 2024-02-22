22 Февраля 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба проекта &quot;Za самбо&quot;

Победила дружба: в Верхней Пышме прошел первый турнир по самбо в валенках

В рамках проекта "Za самбо" в Верхней Пышме прошел первый турнир по самбо в валенках. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта, основоположниками нового для Свердловской области вида спорта стали директор СШ "Единоборств", двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов и координатор проекта "Za самбо" в регионе Алексей Свалов.

Первыми вышли на снежный борцовский ковер представители Федерации самбо Свердловской области Артур Макарян и Максим Борн, судьей стал двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. Артур и Максим отметили, что бороться в снегу им понравилось. Непривычно было, что ноги проваливаются, и приходится прикладывать дополнительные силы, чтобы удержать равновесие. Тимур Галлямов по итогу схватки объявил, что победила дружба. Оба участника получили памятные призы от общественного совета "Za самбо".

Алексей Свалов на турнире по самбо в валенках в Верхней Пышме(2024)|Фото: пресс-служба проекта "Za самбо"

"Существует несколько разновидностей самбо: спортивное, боевое, пляжное. Мы живем на Урале, где шесть месяцев в году лежит снег. Тимур Фанилевич предложил попробовать провести необычные соревнования, в которых под ногами борцов вместо ковра будет снег. Я с удовольствием его поддержал. Получилось зрелищно и интересно. Броски и захваты вызвали восторг у зрителей", - поделился своими впечатлениями Алексей Свалов.

турнир по самбо в валенках в Верхней Пышме(2024)|Фото: пресс-служба проекта "Za самбо"

"Сегодня в СШ "Единоборств" большой праздник, посвященный Дню Защитника Отечества. Помимо самбо в валенках воспитанники нашей спортивной школы приняли участие в турнире по футболу на снегу. Второе и третье места заняли самбисты, первое – у каратистов. Кроме того, подготовили для ребят выставку спецтехники, организовали конкурс рисунков на снегу. Подарили ребятам настоящий праздник на свежем воздухе. Изюминкой программы, конечно, стали соревнования по самбо в валенках. Получил много положительных отзывов от ребят и их родителей. Значит, будем развивать и это направление", - рассказал Тимур Галлямов.

турнир по самбо в валенках в Верхней Пышме(2024)|Фото: пресс-служба проекта "Za самбо"

В физкультурном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие 150 воспитанников СШ "Единоборств". После подведения итогов соревнований для них было организовано чаепитие.

Теги: самбо, турнир, единоборства, Верхняя Пышма


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