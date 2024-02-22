Своим и чужим: как губернатор Беглов прикрывает деятельность украинских нацистов в Петербурге

Не успел в Смольном утихнуть один скандал, связанный с обнаружением в Петербурге бизнеса украинского олигарха и нациста Игоря Коломойского, как подоспел новый. Недавно выяснилось, что во главе Центрального выставочного зала «Манеж», который финансируется напрямую из городского бюджета, находится близкая родственница бывшего президента незалежной Петра Порошенко. Некая Анна Ялова занимает этот пот уже больше года.

Анна Ялова встала у руля одного из главных культурных учреждений Северной столицы в феврале 2023 года. И практически сразу привлекла к себе внимание прессы. В первую очередь журналисты отметили, что данная персона начала работу в «Манеже», не обладая профильным образованием, и сразу стала заместителем директора.

Дальше — больше. Мало того, что за год она успела каким-то образом получить диплом музейщика, что называется, без отрыва от производства, так и еще и успела «сдружиться» с губернатором Александром Бегловым. Что и помогло ей в последствии занять более высокую должность.

Однако и это не самое важное. Находясь на высоком посту в нашей стране, Анна Ялова не останавливает свою антироссийскую деятельность. По словам источников, хорошо знакомых с ситуацией, в коллективе учреждения открыто задавливаются любые попытки поддержать российских солдат и участников СВО, в частности Ленинградский Полк. Проявление подобного рода на территории ЦВЗ «Манеж» запрещены, а любого несогласного сотрудника ждет увольнение.

Как раз один из сотрудников и поделился с редакцией следующим неприятным фактом. Дело в том, что любые заявки на проведение выставок в «Манеже», поступившие из новых регионов России или от участников спецоперации, даже не рассматриваются и тут же летят «в корзину». Это, кстати, можно проверить на официальном сайте организации. С 2022 года в главном выставочном пространстве региона не проводилось ни одного мероприятия ни в поддержку участников СВО, ни в поддержку жителей Донбасса.

Возникает логичный вопрос — как так вышло? Для ответа достаточно взглянуть на директорат «Манежа». Став его руководителем, Ялова сплотила вокруг себя группу сотрудников, явно не разделяющих ценности нашего государства. Ссреди них — Марина Джигарханян, Светлана Зенина, Елена Тибина, Вера Рейхет и Ольга Романова. Все эти товарищи прошли тематическую подготовку в странах Западной Европы. Кроме того, попечителем ЦВЗ стал театральный режиссер Валерий Фокин, который неоднократно открыто выражал свою позицию против действующей власти.

При этом позиция губернатора Беглова так и остается непонятной. С одной стороны, он ежедневно говорит о поддержке Петербургом армии РФ, действующей на Украине, с другой — назначает на руководящую должность «Манежа» родственницу украинского экс-президента, которая под его покровительством разворачивает на территории учреждения открытую антироссийскую деятельность. Создается впечатление, что глава города играет на оба фронта, что заставляет сомневаться в его истинном патриотизме.