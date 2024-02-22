Памфилова обвинила уехавших из России граждан в работе на ЦРУ и МИ-6

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о большом количестве граждан РФ, уехавших за границу и "желающих дискредитировать выборы".

"Желающих дискредитировать выборы президента более чем достаточно, активно работают релоканты, финансируемые ЦРУ, МИ-6 и иными организациями", - заявила бывшая уполномоченная по правам человека при президенте России.

Ранее посол МИД по особым поручениями Геннадий Аскальдович заявил, что Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, если они совершат провокации в ходе выборов за рубежом.