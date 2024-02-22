Жителя Белоруссии держали в рабстве на ферме в Первоуральске

В поселке Шадриха городского округа Первоуральск была обнаружена ферма, где в рабстве находился житель Белоруссии. О том, что его удерживали силой, заявляет сам Вадим Ж. 1991 г.р. По его словам, у него забрали документы, а идти в полицию мужчина не рискнул - у хозяина фермы якобы есть свои связи.

Как сообщает волонтерское движение "Альтернатива", Вадим сам вышел на них, не найдя другого способа освободиться. Мужчина приехал на заработки в Россию в мае 2023 года по приглашению шурина, после чего по договоренности устроился на пилораму с зарплатой в 25 тыс. рублей. Однако по факту его привезли на ферму и заставили ухаживать за коровами и помогать по хозяйству. В какой-то момент Вадим не уследил за корой и та потерялась, однако отделаться рублем не вышло: мужчину сильно избили.

По словам Вадима, тот хотел сбежать, но буквально перед отъездом понял, что его документы пропали из сумки. В полицию обращаться он также не рискнул, заявив, что у хозяина фермы "есть связи". Сам фермер рассказал волонтерам, журналистам и полиции, что документы у Вадима никто не крал, однако потом они были якобы случайно найдены и переданы их владельцу. Зарплату он якобы тоже выплачивал, но не совсем привычным образом.

"После уговоров сотрудников полиции посчитать, сколько же Вадим заработал за почти год работы, фермер произвел расчеты, по которым оказалось, что нисколько. Ведь, как утверждал хозяин фермы, часть обещанной зарплаты он перечислял бывшей жене Вадима в счет алиментов, а остальное ушло на обеспечение его продуктами питания и необходимыми вещами, поэтому Вадим еще и остался должником. Однако нужно отметить, что на обратный билет домой деньги ему дали. Ведь, по версии фермера и приглашенной им девушки-юриста, Вадима никто там насильно не держал", - рассказали в "Альтернативе".

Вадим также рассказал волонтерам, что на днях был избит еще один мужчина по имени Субхон. По его словам, среди работников много мигрантов, однако находятся ли они в неволе - он не знает. Но тут, как утверждают волонтеры, полиция повела себя крайне странно.



"Мы обратились с этой информацией к сотрудникам полиции. Однако результатом были поражены – во внутрь на поиски Субхона никого не пустили, а после самостоятельной проверки, сотрудники заявили, что все работники там русские, и никого с синяком под глазом они не нашли", – говорится в публикации волонтерского движения.

Сейчас Вадим находится в полной безопасности. По возвращении домой он намерен написать заявление в полицию. Волонтеры выразили надежду, что сотрудники правоохранительных органов заинтересуются фермой и условиями, в которых там проживают люди.