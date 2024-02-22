В РЖД высказались о запрете Литвы высаживать пассажиров с транзитных поездов в Калининград

В РЖД высказались о решении правительства Литвы 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область на поездах, выходить на станциях Кяна и Кибартай.

По данным перевозчика, пассажирские поезда РЖД, следующие в/из Калининграда транзитом через территорию Литвы, с марта 2020 г. не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров (на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна). Решение правительства Литовской Республики закрыть с 1 марта 2024 г. погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда.

Правительство Литвы 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининградскую область на поездах, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. До этого пассажиры, у которых есть паспорта европейских стран, визы и виды на жительство там, могли выходить на этих станциях. Для возвращавшихся из Евросоюза россиян с шенгенской визой после закрытия границы с Финляндией поезд из Кяны оставался одним из самых последних наземных маршрутов из ЕС.

В июле 2022 г. сообщалось, что граждане России начали испытывать серьезные трудности при покупке билетов на поезда дальнего следования в направлении Калининграда из-за ограничений Литвы. В Кремле заявили о проработке различных вариантов ответа на препятствия, которые Евросоюз в лице Литвы чинит при российском транзите через территорию этой страны.