Войска России освободили населенный пункт Победа

Российские военные освободили населенный пункт Победа на донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке ведомства.

ВСУ на донецком направлении потеряли более 410 боевиков за сутки.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки (ДНР) под контроль российских военнослужащих. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1,5 тыс. человек. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.