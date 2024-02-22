В Екатеринбурге хотят брать деньги с автохамов, мешающих общественному транспорту

Власти Екатеринбурга намерены через суд взыскивать деньги с автомобилистов, создающих помехи общественному транспорту или блокирующих его движение. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Так, только за январь-февраль 2024 года суммарный простой электротранспорта по этой причине составил несколько десятков часов. Из-за убытков, которые несет "Гортранс", власти готовят методику расчета компенсаций, которые будут через суд взыскивать с виновников простоя. Одновременно с этим готовится законодательная инициатива, упрощающая процедуру компенсации.

"По предварительным оценкам, ставший традиционным выезд на трамвайные пути в Академическом и часовая остановка движения трамваев в обе стороны может обойтись виновнику в десятки тысяч рублей", - отмечает канал.

Напомним, что в начале февраля в Екатеринбурге на 40 минут встали трамваи из-за автохама, который застрял на рельсах.