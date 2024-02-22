Группа российских туристов попала под лавину на горнолыжном курорте в Индии

Лавина накрыла российских туристов на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, всего в составе группы было семь человек. Шестерым удалось спасти, выбравшись из-под снежного завала. Один лыжник погиб. Предварительно, он умер от асфиксии.

Отмечается, что на склоны горнолыжники отправились без сопровождения местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Киргизии при восхождении на пик Аксу погиб российский альпинист Евгений Глазунов. Он совершал одиночное восхождение по одному из сложнейших маршрутов (категория 6B) на этой горе. В последний раз альпинист вышел на связь 16 февраля и сообщил, что начал спуск.