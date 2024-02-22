Рождаемость снижается из-за роста благосостояния россиян - Путин

Владимир Путин не считает, что СВО каким-то образом повлияла на рождаемость в России.

На открытии перинатального центра в Казани президент России заявил, что снижение рождаемости "не связано с особыми событиями в мире и в нашей стране".

По его мнению, причина другая – рост благосостояния россиян. Высокие доходы влияют на ценности граждан.

"По мере увеличения доходов возникают другие ценностные установки — образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний, потом все рождение ребенка откладывается и откладывается. И Татарстан не исключение", - заявил Путин.

Согласно предварительным демографическим итогам 2023 года от Росстата, в России появилось 1,264 млн новорожденных. Меньше было только в 1999 году, когда после дефолта число новорожденных упало до 1,214 млн детей — минимума со времен Великой Отечественной войны.