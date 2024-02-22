СК повторно возбудил уголовное дело на экс-главу минздрава Тамбовской области

Следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова за оскорбление полицейских, сообщает СК РФ в Telegram-канале.

Ранее соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщалось, 11 февраля полиция остановила на трассе "Каспий" два автомобиля, в одном из которых находился 48-летний министр. В машинах правоохранители обнаружили охотничий карабин и разделанную на части косулю. Охотники заявили, что едут с базы рядом с деревней Лычное Первомайского района. На месте охоты полицейские нашли кучу из кусков туш животных.

При этом Овчинников, по данным следствия, "неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани". Региональное управление СК России завело дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Однако прокуратура признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра и отменила его. Ведомство заявило, что, согласно лингвистической экспертизе, "Овчинников действительно использовал в речи нецензурную брань, однако она не была направлена в адрес сотрудника полиции".

Сам Овчинников заявил, что принял решение об увольнении по собственному желанию. Он извинился перед полицейскими за разговор в "неподобающем тоне".