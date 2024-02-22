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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео жителей поселка Черника-парк

ОНФ начал работу по проблеме жителей Березовского, отрезанных от цивилизации. В их числе раненый боец СВО

Общероссийский народный фронт узнал о жителях поселка "Черника-парк", ныне являющегося частью г. Березовский, которые отрезаны от цивилизованного мира из-за невозможности нормально добираться до города.

Ранее мы рассказывали подробнее об этой истории. Потенциальным покупателям тогда еще коттеджного поселка "Черника-парк" обещали полную инфраструктуру, однако, когда большая часть домов была продана, владелец территории разделил ее на несколько участков и распродал частным лицам. В итоге, небольшой кусок дороги, служащий выездом из поселка на трассу, был продан отдельно третьему лицу. Несколько лет назад поселок стал частью Березовского, однако власти города не захотели выкупать данный участок дороги. В результате местные жители имеют лишь частные дома без какой-либо инфраструктуры и опасный съезд, по которому отказывается ездить общественный транспорт. Остановку горадминистрация, как утверждают местные жители, также не желает делать, якобы игнорируя тот факт, что детям приходится добираться в школу по обочине.

Власти предлагают уральцам самостоятельно выкупить кусок земли, однако такой суммы, которую запрашивает владелец, у простых людей нет. Самостоятельно ремонтировать съезд им тоже не разрешают: в последний раз это закончилось приездом ГИБДД и штрафом.

Накануне жители обделенного района Березовского записали видеообращение президенту Владимиру Путину. Там участник СВО Игорь и рассказал свою историю: как потерял ногу на спецоперации и что теперь и вовсе отрезан от большого мира.

"Игорь - один из сотни жителей, который уже несколько лет пытается поменять ужасающую дорожную картину у поселка. Сотни граждан как будто отрезаны от цивилизации и вынуждены подвергать свою жизнь опасности, регулярно передвигаясь по трассе с интенсивным движением. Жители обращались в десятки инстанций: администрация, министерства, суд…Но ситуация не меняется. Народный фронт уже начал работать по озвученной проблеме, получив необходимые документы от заявителей, будут подготовлены обращения в прокуратуру и СК РФ", - заявили в ОНФ.

Вчера двоюродный племянник президента и глава "Всероссийского комитета поддержку Путина" Роман Путин также попросил предоставить всю имеющуюся на данный момент информацию, пообещав попытаться разобраться в ситуации.

Теги: Черника-парк, Березовский, СВО, Общероссийский народный фронт


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