Жители тюменского поселка почти год задыхаются от горящей свалки

В поселке Богандинский уже 10 месяцев горит свалка, расположенная рядом с домами.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает NEFT. По словам людей, они не могут открыть окна, выйти погулять, поскольку у них начинают слезиться глаза, появляется кашель.

Пожар на свалке начался с майских прошлогодних пожаров.

"Мы живем в 700 метрах. Во время пожаров горели дома, нас эвакуировали, а свалку засыпали глиной. Огонь ушел под землю, и она стала постоянно тлеющей. Долгое время мы разбирались, писали в Кремль, в местные службы. То водоема нет, чтобы потушить, то снег мешает", — цитирует издание местную жительницу.

Накануне.RU направило запрос в Информационный центр Правительства Тюменской области и департамент пожарной безопасности.