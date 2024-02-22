На нефтяном месторождении в Томской области произошло возгорание

На месторождении "Томскнефть ВНК" в Александровском районе Томской области произошел пожар на скважине. Образовался столб огня высотой около десяти метров, сообщает Telegram-канал "112". По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают аварийные бригады.

Сообщается, что произошло газонефтеводопроявление - регулируемый при помощи оборудования выброс нефти, газа или воды из продуктивного пласта в скважину, через устье на поверхность при производстве ремонта, освоения или бурения скважины.

Примечательно, что ровно год назад – 22 февраля 2023 года – на Малореченском нефтяном месторождении компании (то же месторождение) произошел взрыв во время сварочных работ: загорелись газы, выходившие из горловины подземной емкости для промливневых стоков. В результате ЧП пострадали три работника.

АО "Томскнефть" ВНК" является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.