22 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Патриарх призвал не отказывать в причастии воинам даже при совершении убийств противника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отказывать в таинстве евхаристии (причастия) воинам, которые совершили убийство противника в ходе СВО. Об этом он сказал на собрании духовенства Московской митрополии.
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Как сообщает сайт Московской патриархии, настоятель Богородице-Рождественского храма городского округа Щелково священник Димитрий Выдумкин рассказал патриарху, что на исповеди воины, вернувшиеся с фронта, упоминают о совершенных им вынужденных убийствах противника. Как быть в этом случае: допускать или временно не допускать их до причастия?

"Не возникала проблема в отношении Александра Невского после Чудского сражения — допускать его к причастию или не допускать", - сказал патриарх.

В то же время позиция патриарха не является однозначной исконной позицией Православной Церкви. Так, один из вселенских учителей и святителей Церкви Василий Великий (IV в.) в своем 13-м правиле отмечает, что "мне кажется, что наши отцы не считали убийства на войне убийствами из снисхождения к защитникам целомудрия и благочестия. Но, может быть, не худо посоветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, в продолжение трех лет удерживались только от приобщения", т.е. от причастия.

Самые авторитетные толкователи этого правила отмечают, что святитель Василий не зря дает это не как обязательное предписание, а как совет. При этом от причастия какое-то время все же лучше воздерживаться по причине совершенного убийства. Но если война идет долго, то может статься, что верующий воин должен на долгие годы остаться без причастия, что тоже недопустимо. Данный вопрос не имеет однозначного решения в Церкви и решается каждым священником в индивидуальном порядке сообразно его пастырской совести.


Теги: патриарх Кирилл, Церковь, причастие, православие, убийство


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