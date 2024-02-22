22 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Из Белоруссии экстрадируют обвиняемого в хищении денег у свердловчан и пермяков

В Россию из Белоруссии экстрадируют обвиняемого по уголовному делу о хищении миллионов рублей. Аферисты брали деньги под видом установки электрооборудования.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре России, Алексея Левицкого обвиняют по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества". Как полагает следствие, Левицкий руководил подразделением преступного сообщества, действовавшего в Свердловской и Калининградской областях, Пермском крае и Удмуртии. Расследование показало, что в 2020-2021 годах вместе с другими соучастниками он похитил более 11 млн рублей у 367 человек.

"Под видом осуществления в жилых помещениях проверок на предмет пожарной безопасности проводились электромонтажные работы по установке электрооборудования по ценам, в десятки раз превышающим розничную стоимость. Поскольку Левицкий скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск", - сообщили в Генпрокуратуре.

В дальнейшем обвиняемый был задержан в Минске. Сейчас принято решение о его выдаче и экстрадиции в Россию.

Теги: экстрадиция, мошенничество, Генпрокуратура


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