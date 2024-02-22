Mash: Кузьминову присвоили личность погибшего в 2014 году ополченца ДНР

Угнавший российский вертолет Ми-8 пилот-перебежчик Максим Кузьминов попал в Испанию по украинским документам, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, в страну он въехал по паспорту на имя Игоря Шевченко, который выдали ему 22 сентября 2023 года (через полтора месяца после бегства на Украину).

Попасть в Испанию Кузьминов смог в октябре прошлого года под видом 33-летнего беженца из Донецка. Отсюда и путаница: местные СМИ после убийства Кузьминова писали, что погибшему 33 года, хотя на самом деле ему 28 лет.

Как стало известно Mash, Кузьминову присвоили личность погибшего в 2014 году ополченца ДНР. Телеграм-канал предполагает, что украинские боевики забрали его документы, чтобы позже присвоить данные при необходимости.

По данным испанской прессы, убийство произошло в городе Ла-Вильяхойоса провинции Аликанте еще 13 февраля. Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит машиной его убийц.

19 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердил смерть угнавшего российский вертолет пилота Максима Кузьминова. Его тело нашли в Испании. "Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Испанское агентство EFE сообщало, что возле убитого найдены поддельные документы.

Об угоне вертолета стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).