У Зеленского нет плана на случай отказа США в помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него нет плана Б на случай, если Америка не предоставят Украине помощь.

По его словам, без помощи со стороны Запада украинские войска будут нести все больше потерь, пишет РИА Новости.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм предложил поставлять украинскому режиму военную помощь в счет полезных ископаемых. По его мнению, это поможет убедить его коллег-республиканцев разблокировать помощь. До этого он назвал военные поставки Киеву хорошей инвестицией для США: Украина готова воевать за американские интересы, делая заказы для военной промышленности США. Однако Грэм проголосовал против выделения пакета помощи Украине в $60 млрд. Риторика Грэма по теме резко изменилась после встречи во Флориде с Трампом.