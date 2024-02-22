У Райффайзен банка возник сбой из-за отзыва лицензии QIWI-банка

У Райффайзен банка возникли проблемы в работе мобильного приложения: оплата услуг мобильной связи и некоторых провайдеров других сервисов стала временно недоступна.

"Это связано с отзывом лицензии КИВИ Банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна. До этого момента вы можете оплатить услуги мобильной связи и другие сервисы через личный кабинет на сайтах и в приложениях поставщиков услуг", - говорится в сообщении банка.

Накануне у Райффайзена и некоторых других банков и сервисов возникли проблемы с проведением различных операций из-за блокировки счетов и сервисов QIWI-банка, у которого Центральный банк России отозвал лицензию.