В горах Киргизии погиб российский альпинист

В Киргизии при восхождении на пик Аксу (5217 метров) погиб российский альпинист Евгений Глазунов, сообщила главный редактор портала Mountain.ru Анна Пиунова.

Глазунов совершал одиночное восхождение по одному из сложнейших маршрутов (категория 6B) на этой горе. В последний раз он вышел на связь 16 февраля и сообщил, что начал спуск. После того, как альпинист перестал выходить на связь, была организована поисково-спасательная операция. На помощь в поисках вылетели несколько коллег Глазунова, опытные альпинисты из РФ. Ситуация осложнилась непогодой – сильными метелями и снегопадами в районе восхождения.

Глазунов жил в Иркутске, на его счету более 250 восхождений.