Роман Путин все же посетит оскандалившийся ОДО Екатеринбурга в завершении рабочей поездки

Последним пунктом рабочей поездки в Екатеринбург Романа Путина все же станет опозоренный Окружной дом офицеров. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, что бизнесмен, общественник и двоюродный племянник президента уже третий день находится в уральской столице. Вчера в ОДО должно было пройти открытие регионального отделения "Всероссийского комитета поддержки Путина", чьим главой является Роман Путин. Однако, после новостей о прошедшей в стенах Дома офицеров БДСМ-вечеринки, церемонию в кратчайшие сроки перенесли в музей "Россия - моя история".

Вчера новый председатель свердловского отделения комитета Сергей Зыков рассказал Накануне.RU, что завершающий рабочую поездку концерт также должен состояться в ОДО 22 февраля, однако теперь место проведения под вопросом. Сегодня же было принято решение оставить в графике все как есть, не меняя площадку.

Напомним, что эротическая вечеринка прошла в стенах Дома офицеров Екатеринбурга еще в ноябре, однако широкой публике об этом стало известно накануне. По данным СМИ, подобные вечеринки не редкость в столице Урала, однако выбор места для очередной из них поразил общественность и заинтересовал активистку Екатерину Ипатову, которая попросила Генпрокуратуру провести проверку.

"Голые люди в балаклавах употребляли спиртное, наркотические вещества, совершали сексуальные действия в библиотеке Дома Офицеров и других помещениях, вытирали ноги об исторические документы, предавались разврату на стендах с книгами о Великой Отечественной войне и подвигах наших предков, на фоне плакатов о чести и достоинстве", - пишет в своем обращении активистка.

Любопытно, что на одной из таких вечеринок был замечен директор департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов. Областной Союз журналистов и руководство федерального университета не комментируют этот инцидент. После скандала замдиректора Дома офицеров Георгий Подкорытов уволился, а сам глава ОДО Андрей Зуев не идет на контакт с журналистами.