Звезда Героя, Орден Мужества: Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днём Защитника Отечества

Губернатор Новосибирской области вручил высокую государственную награду герою специальной военной операции, разведчику, капитану Владимиру Сайбелю. За мужество, беспримерный героизм, умелое командование подчинёнными, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Указом Президента РФ Владимиру Сайбелю присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Хочу выразить слова благодарности всему личному составу разведроты своего полка, – сказал в ответном слове Герой России. – Эта награда – свидетельство проявления в высшей степени героизма разведроты, которая принимала и продолжает принимать участие в боевых действиях в зоне СВО. Эта награда целиком принадлежит им, не только мне. Победа будет за нами!» – выразил уверенность Герой России Владимир Сайбель.

Полный зал филармонии аплодировал герою стоя.





Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив вместе с новосибирцами приняли участие в концерте «Служить России суждено тебе и мне!», посвящённом Дню защитника Отечества.

Глава региона подчеркнул: специальная военная операция помогла расставить правильные приоритеты в обществе, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

«Поздравляем всех с замечательным, объединяющим праздником, всех тех, кто чувствует внутреннюю уверенность в случае необходимости встать на защиту нашей Родины. Вы делаете сегодня больше, чем просто несёте службу – вы объединяете всех нас вокруг Президента, вокруг наших героев, вокруг общего правого дела. Сибиряки не подводят своих дедов и прадедов. В ходе этих двух лет специальной военной операции наши земляки участвовали в самых важных сражениях. Они освобождали Кременную и Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, Мариуполь и совсем недавно Авдеевку. Очень приятно, что командовал этой операцией выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, генерал-полковник, командующий группы «Центр» Андрей Мордвичёв. За эти два года 3 воинских формирования, дислоцируемых на территории Новосибирской области, получили почётное звание «гвардейская» – 24-я отдельная бригада специального назначения, 41-я общевойсковая Краснознамённая армия и 35-я Таллинская ордена Красной звезды бригада управления. Сегодня высшего звания Герой России удостоены более 60 сибиряков – участников СВО. Более половины из них (32) – выпускники НВВКУ», – подчеркнул Губернатор.

В Правительстве региона Губернатор вручил награды военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам социально ориентированных НКО: «За эти ва года мы убедились, насколько велико в обществе число настоящих патриотов – тех, кто готов рисковать своей жизнью и здоровьем ради Родины, ради боевых товарищей, – отметил Андрей Травников. – Это объединение – результат ваших геройских поступков. Да, военную победу нам ещё предстоит добывать, но важную победу – над собой, внутри себя, мы уже получили. И в этом, уважаемые командиры, бойцы, ваша большая заслуга».

Также Губернатор принял участие в церемонии вручения государственных наград участникам СВО (ЧВК «Вагнер»). Среди врученных наград – Орден «Мужества», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу».

Андрей Травников напомнил бойцам о Поручении Президента России – стереть все различия между разными участниками специальной военной операции, независимо от категории.





«В Новосибирской области мы последовательно преодолеваем все сложности, которые с этим были связаны. Уже поставлена на поток процедура оформления удостоверения участников боевых действий. Соответственно, все вы можете воспользоваться региональной программой реабилитации. Ну и последняя задача, которую мы решаем с Фондом «Защитники Отечества» – обеспечить региональные выплаты тем, кто получил ранение, но у кого нет никаких документов из госпиталей и других мест лечения. Такая возможность уже есть», – пояснил Губернатор.