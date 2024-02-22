В Испании за сексуальное насилие наказан футболист Алвес

В Испании за сексуальное насилие наказан бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес.

Он получил четыре с половиной года лишения свободы. Событие, которое легло в основу обвинения, произошло 30 декабря 2022 г. в ночном клубе Барселоны. Алвесу 40 лет, с июля 2022 г. он выступал за мексиканский клуб "Пумас". Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе – 43 трофея, пишет ТАСС.

Ранее в Амстердаме суд наказал нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса по делу о контрабанде кокаина. Ему дали шесть лет тюрьмы. Прокурор ранее просил для Промеса девять лет. Ему вменяли контрабанду в 2020 г. через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т. Промеса не будут экстрадировать из России: у РФ нет договора об экстрадиции с Нидерландами. Однако футболист может перестать играть за "Спартак": в регламенте РПЛ есть пункт, говорящий, что спортсмен не может попасть в заявку, если у него имеется неотбытая судимость.