За взрыв дома в Нижневартовске и гибель 10 человек будут судить работника АГЗС

В Нижневартовске перед судом предстанет местный работник АГЗС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По его вине, 4 декабря 2022 года произошел взрыв газа в доме по ул. Мира 6а, унесший жизни 10 человек, в том числе четырех детей. Еще три человека получили травмы. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) и по ст.168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Максимальное наказание, предусмотренное указанными статьями, составляет до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, 4 декабря 2022 года обвиняемый, зная о запрете на заполнение бытовых газовых баллонов на станции, заправил баллон и передал его собственников. Около 18.00 в квартире дома по ул. Мира 6а из-за нагревания избыточно заправленного баллона произошло расширение объема газа. Оно привело к разгерметизации корпуса, возгоранию смеси и пожару.

Дом частично обрушился, погибли люди.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.