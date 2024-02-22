Литва запретит высадку пассажиров с транзитных поездов в Калининград

Правительство Литвы 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининградскую область на поездах, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны, пишет местный новостной портал 15min.

До этого пассажиры, у которых есть паспорта европейских стран, визы и виды на жительство там, могли выходить на этих станциях.

Для возвращавшихся из Евросоюза россиян с шенгенской визой после закрытия границы с Финляндией поезд из Кяны оставался одним из самых последних наземных маршрутов из ЕС, отмечает РБК.

В июле 2022 года сообщалось, что граждане России начали испытывать серьезные трудности при покупке билетов на поезда дальнего следования в направлении Калининграда из-за ограничений Литвы. В Кремле заявили о проработке различных вариантов ответа на препятствия, которые Евросоюз в лице Литвы чинит при российском транзите через территорию этой страны.