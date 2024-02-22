"Как на работе, есть новости?" Екатеринбуржцам в Telegram пишет лже-Орлов

Мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram, оформленный под официальный канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, через этот аккаунт от имени главы сотрудникам муниципальных учреждений рассылаются различные сообщения.

"Как на работе, есть новости?", - пишет лже-Орлов.

В администрации просят екатеринбуржцев не реагировать на провокации и не выдавать мошенникам персональные данные и другую информацию.

Напомним, что ранее аферисты писали в Telegram от имени свердловского губернатора Евгения Куйвашева и главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева.