В Кирове службу по контракту рекламировал немецкий танк Leopard. Власти Кировской области вмешались оперативно

В одном из районов Кирова военкомат завлекает на военную службу баннером с изображением немецкого танка Leopard.

Многих горожан озадачила такая реклама с оружием, которое российским военным в зоне СВО предлагают уничтожать за приличные материальные награды. На баннер с вооружением НАТО обратил внимание паблик "Киров без цензуры"

В самом военкомате предложили не делать из мухи слона. "Никакой информации никто не даст. Не надо из мухи слона делать", - цитирует издание "Подъем" представителя военного комиссариата.

Региональные власти отреагировали на сомнительный баннер оперативно.

Руководитель управления массовых коммуникаций правительства Кировской области Елена Черных прокомментировала для Накануне.RU ситуацию.

"Плакат был размещен городским районным военкоматом без согласования макета с администрацией города Кирова и правительством Кировской области. Региональные власти оперативно отреагировали на данную ситуацию: по требованию правительства области плакат был снят. На данный момент региональные власти обратились в областной военкомат с требованием провести проверку в отношении руководства районного отделения, а также автора макета плаката", - сообщила Елена Черных.