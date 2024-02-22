С дальнейшей мобилизацией проблемы - украинские СМИ

Хотя на Украине минимум несколько миллионов военнообязанных мужчин, мобилизовать даже заявленные режимом 500 тыс. человек будет крайне сложно. Об этом пишет украинское издание "Страна", анализируя данные, которые появились в других местных СМИ.

Официально в республике 11 млн мужчин 25-60 лет, но более миллиона из них уже служат в разных военных и силовых структурах. Из оставшихся 10 млн не менее 3 млн проживали в регионах, вернувшихся в состав России, и их уже можно вычеркнуть. Около миллиона находятся за границей и не спешат возвращаться, несмотря на призывы и угрозы режима. Также около 1,5 млн - это инвалиды.

Издание оценивает количество потенциальных военнообязанных мужчин в 4,5 млн. По данным депутата Рады Дмитрия Наталухи, 2,8 млн официально работают, еще около 600 тыс. являются физлицами-предпринимателями. Все эти люди платят налоги. То есть выходит, что еще до миллиона мужчин "просто есть", но их сложно "засечь".

Однако их не получится без проблем мобилизовать. Это связано с тем, что, как ранее заявляли в офисе Зеленского, материальное обеспечение одного мобилизованного потребует брони для 4-5 человек, которые будут его содержать на свои налоги. Иными словами, для мобилизации полумиллиона человек нужно обеспечить работой минимум 2 млн. Теоретически это можно сделать, но сложности в том, что многие из "прячущихся" могли уже уехать, а для их отлова нужно затратить много сил, к тому же качество таких солдат будет очень низкое.

Если же пойти по самому простому пути: мобилизовать работающих, что сделать легко через предприятия, - то это не только уменьшит численность работающих, но еще больше подорвет экономику. Тогда кто будет содержать украинскую армию? Издание не видит никакого выхода из ситуации.

О проблемах с мобилизацией пишут и на Западе. Накануне немецкое издание Der Spiegel вышло с материалом, в котором опрошенные украинцы, живущие в Германии, заявили, что ни за что не хотят возвращатья, так как их отправят на фронт. Режим ни во что не ставит своих граждан, используя их в качестве "пушечного мяса".

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Но сама мобилизация вызывает стойкую неприязнь у жителей Украины. Ее критикуют даже многие политики. Так, имущество уклонистов может быть арестовано, а счета заблокированы. От этой нормы в шоке украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Замглавы комитета Рады по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что террор властей дискредитировал саму идею мобилизации.