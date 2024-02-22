Мусорный полигон, оборотни в погонах и сфера ЖКХ. Чем займется "Комитет поддержки Путина" на Среднем Урале

В Свердловской области открылось региональное отделение "Всероссийского комитета поддержки Путина". В запуске проекта участвовал его лидер, двоюродный племянник президента Роман Путин. Открытие прошло на площадке музея "Россия - моя история" в Екатеринбурге, где был обозначен ряд проблем, с которыми намерен работать областной комитет. А таких в регионе немало.

ЖКХ

Свое внимание свердловское отделение обратит на проблемы в сфере ЖКХ. Стоит напомнить, что для жителей Среднего Урала это давно весьма болезненная тема: от незаконного повышения тарифов, до январских коммунальных аварий в Екатеринбурге, Ключевске, Нижнем Тагиле, Заречном и Кушве. В отдельных случаях на ситуацию даже обратил внимание Следственный комитет. Но самым известным многострадальным уральским городом все же стоит признать Первоуральск, где "водный Кабец" только нарастает на фоне уголовных дел.

Мусорный полигон в Сысерти

Роман Путин заявил, что у комитета достаточный опыт в вопросе экологии, а именно – корректировки планов властей по незаконному размещению мусорных полигонов. Здесь настает очередь Сысерти, жители которой категорически против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Пока авторы проекта и даже глава областного ЖКХ Николай Смирнов называют это экокластером, существование которого местные жители даже не заметят, уральцы недоумевают, зачем строить полигон на землях сельхозназначения при наличии промышленных участков в других местах? Возможно, причина в том, что концессионерами выступают близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства уже попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили уральцев возможности влиять на застройку, за чем последовал иск на департамент лесного хозяйства УрФО из-за игнорирования своих обязательств.

Обманутые дольщики и пайщики

Имеется у "Комитета поддержки Путина" опыт и с обманутыми дольщиками. Напомним, в минувшем октябре полпред в УрФО Владимир Якушев заявил, что число проблемных объектов в ЕРПО сократилось до 30. Работа будет продолжена, при этом, комитет постепенно выходит на новую тропу – помощь обманутым пайщикам. С ними дела обстоят куда хуже: кредитный потребительский кооператив (КПК) умело притворяется банком с более выгодными условиями для кредитов и хранения средств, получает сбережения людей, а после объявляет себя банкротом. Хитрая бандитская схема нарушает человеческие законы, но не государственные, так как подобные "бизнесмены" активно пользуются лазейками в законодательстве, что помогает им избегать реального наказания. Таких в Свердловской области достаточно. Только в КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный" порядка 2 тыс. 800 человек потеряли более 1,5 млрд рублей. Ранее Накануне.RU подробнее обсудило с ЦБ РФ, почему люди попадаются на уловку КПК.

"Буквально недели три назад поступил такой вопрос из Белгородской области. Здесь опыта у нас нет, сейчас пытаемся разобраться и наработать такие компетенции, чтобы быть полезными и в других регионах. Мы пытаемся понять, как это работает с юридической точки зрения, что можно сделать на определенных этапах этого вопроса. Для нас это новый вызов, постараемся его принять", - заявил Роман Путин.

По его словам, опыт с теми же дольщиками был настолько успешен, что благодаря комитету, в дело вмешался СКР, распутав серьезный клубок коррупционных связей, в результате которого были уволены местные сотрудники правоохранительных органов. На коррупцию и затягивание дела ранее жаловались и пайщики.

Коррупция в МВД

На вчерашнем открытии Путину также пожаловались на коррупцию в МВД, "войну между честными сотрудниками органов внутренних дел с "оборотнями в погонах" и фабрикацию уголовных дел. Уральцы настаивают на сильном и серьезном механизме борьбы с основной национальной проблемой. Глава всероссийского комитета отметил, что долгие годы был связан с борьбой в этой сфере, работая как в правоохранительных органах, так и с предпринимателями, и останавливаться не собирается.

"Я в какой-то момент говорил: "Зачем оно тебе надо? Коррупцию не победить". Я в какой-то части соглашусь. Опыт не только нашей страны, но и за рубежом показывает, что не расстрелы, не самые жесткие меры не помогают. Но, снизить уровень коррупции до того, чтобы она не влияла на социальные процессы, это реально", - заявил Роман Путин.

Со странным и, предположительно, незаконным отношением от правоохранителей столкнулся и ветеран МВД Виктор Горсков, который после ряда госпитализаций вернулся домой с пережитым COVID-19, ВИЧ и гепатитом С. Именно Виктор Горсков из Екатеринбурга стал первым человеком в стране, доказавшим вину больницы в заражении коронавирусом, однако для этого пришлось пройти через пренебрежение со стороны суда, обвинения в безнравственности от правоохранителей, "потерю" следствием документов и намеренное затягивание процесса, как считает семья Горсковых, в попытке дождаться смерти потерпевшего.

Противоправные действия правоохранителей нередко отмечали и в других инцидентах. Недавно сотрудники ДПС шесть часов продержали водителя с инсультом на трассе, оставляя без медицинской помощи. Дальнобойщика приняли за наркомана, а в ГИБДД после дали официальный комментарий, в котором тактично умолчали о бездействии собственных сотрудников.

Смертью закончилась история с поножовщиной в Екатеринбурге между аспирантом УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили и местным жителем Данилой Фоминым. Как выяснилось уже после инцидента, пока иностранцу наносили смертельные удары, сотрудники ДПС сидели в машине неподалеку и со смехом комментировали происходящее, игнорируя просьбы прохожих о помощи.

А в январе прошлого года силовики Нижнего Тагила затащили уральца в отсек для задержанных служебного "УАЗика" "вверх ногами" и, как считает семья погибшего, повредили шею. Когда мужчину вытащили из автомобиля, он уже не дышал. После трагедии начальство полицейских поспешило заявить, что погибший и вовсе отсидел за грабеж, несмотря на то, что это было 20 лет назад. Уже в суде вдова рассказала, что после смерти мужа ее стали преследовать, а в конце марта внезапно скончался главный свидетель по делу.

Помощь детям и детским домам

"Всероссийский комитет поддержки Путина" берет под патронаж и детские дома, помогая им финансово. На вчерашней встрече была озвучена проблема финансирования организаций, помогающих солнечным детям, в которой Роман Путин также пообещал разобраться.

Напомним, что в начале прошлого года уральские общественники заявили о сокращении услуг для семей с детьми инвалидами, из-за чего последним буквально выдают "волчий билет". По словам президента благотворительного фонда "Я особенный" Александрины Хаитовой, от бездействия свердловских властей, которым и переданы соответствующие полномочия, лишь единицы из 20 тыс. детей-инвалидов региона могут получать квалифицированную помощь. Еще столько же детей находится на стадии до инвалидности, чей недуг можно было бы предотвратить благодаря своевременному оказанию помощи. Подробнее о сути проблемы мы писали ранее.

Есть надежда, что при работе с детьми комитет обратит внимание и на скандальную спецшколу №124 Екатеринбурга, где, по словам детей, их в качестве наказания насилуют. Пока идет расследование, однако за решеткой сидят подростки, обвиняемые в сексуализированных действиях, а не учителя, придумавшие наказание и директор учреждения, якобы упрекнувшая изнасилованного ребенка в том, что он просто должен был откусить половой орган. Сейчас Наталья Поддубная спокойно работает учителем географии в "золотой школе" Екатеринбурга и, по словам адвокатов, может избежать наказания.

Работа на СВО

Роман Путин вместе с новым председателем свердловского отделения комитета Сергеем Зыковым пообещали продолжить работу с участниками СВО и их семьями. По словам первого, руководители реготделений регулярно бывают на линии фронта, в окопах, общаются с бойцами, поддерживают их морально. На данный момент комитетом отправлено больше 100 тонн гуманитарного груза, который формируется по заявкам бойцов. Также отправлено 19 единиц техники, включая одну единицу речного транспорта для эвакуации раненых.

"Мы должны сейчас сконцентрироваться на этих вопросах, потому что нет ничего важнее, чем мирная жизнь, и она у нас наступит только с момента нашей полной победы на Юго-Западных рубежах нашей страны. Сейчас в преддверии праздника Дня защитника Отечества мы планируем принять участие в торжественных мероприятиях, где военнослужащим будем рассказывать о своей деятельности и поздравим их с настоящим праздником", - завил Путин.

Малый и средний бизнес

Основным направлением уральского отделения комитета станет работа с малым и средним предпринимательством. Сергей Зыков десятки лет занимался управленческой деятельностью, являясь директором малых и средних предприятий. В минувшем ноябре ему предложили стать главой свердловского отделения "Всероссийского комитета поддержки Путина", после чего тот сразу поставил задачу - организовать команду, способную выполнять все поручения руководства и помогать людям.

"Надо двигаться по направлению, которое лучше всего знаем – это малое и среднее предпринимательство. Мы планируем открыть во всех городах Свердловской области местные региональные отделения, потому что есть достойные города в Свердловской области, есть люди, которые работают на благо региона, поэтому в каждом будет открыто местное отделение. Задачи, которые мы ставим перед собой в ближайшие первый и второй квартал – это сближение с такими сообществами как "Деловая Россия", "Опора России", "Областной фонд поддержки предпринимательства" - тот финансовый ручеек, который идет из центра в адрес региона. Там существует достаточно много интересных программ. Ведем переговоры с двумя банками, один из которых ВТБ", – отметил Зыков.

Это были далеко не все темы, которые подняли на вчерашней церемонии: дефицит кадров, историческая ценность, растущие кредиты, самоуправство местных властей. Стоит отметить, что региональному комитету определенно будет чем заняться ближайшие годы, а в скором времени будет объявлена площадка, где обустроят первый реальный офис. Под конец встречи представитель музеев Ирбита вручил Роману Путину один из символов Ирбита – копию купеческого исторического ковша, который Екатерина II вместе с дворянским званием пожаловала простому ирбитскому жителю Ивану Мартышеву, возглавившему оборону Ирбитской слободы.

"У нас немало проблем в стране, мы их видим и знаем. И, поверьте, работы хватит всем: и Народному фронту и нам. Чем будет больше у нас общественных организаций, занимающихся конкретными делами, тем больше проблем мы решим", - заявил Роман Путин.