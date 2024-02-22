Жители Сургута жалуются на грязную воду из кранов

Жители Сургута пожаловались на ухудшение качества питьевой воды, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях на проблему пожаловались жители Восточного микрорайона, ул. Мелик-Карамова, Бажова, Лермонтова, Комсольская, Югорская, Рыбникова. По словам сургутян, проблемы с водой начались неделю назад. В городском водоканале обещают сделать перерасчет. По заявкам управляющих компаний организован подвоз воды.

По данным администрации города, качество воды ухудшилось из-за ввода в эксплуатацию нового водовода из города в поселке Финский. Горводоканал провел гидравлические промывки и осуществляет контроль качества.

Ожидается, что качество воды улучшится в течение недели.