Медведчук продолжает общаться с Путиным

Бывший депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук заявил, что общается с президентом России Владимиром Путиным. "Я могу сказать, да, такое общение имеет место", - сказал он в интервью РИА Новости. Ранее ряд СМИ называл Медведчука "кумом" Путина, официальных подтверждений этому нет.

На прошлой неделе гражданин Украины Медведчук заявил, что в 2022 году российская сторона обменяла его на десятерых иностранцев, служивших на Украине. Он заявил, что его не обменивали на "азовцев". Всего во время обмена пленными, который упоминает Медведчук, украинская сторона получила 215 человек, российская – 56.