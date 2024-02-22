Песков: Хамские заявления Байдена про Путина позорят только США

Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина являются позором для США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден в очередной раз нелестно высказался о Путине. На закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско президент США заявил: "У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат".

"Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны", - сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, Байден разыгрывает образ "голливудского ковбоя" в угоду внутриполитическим интересам, пишет ТАСС.

В марте 2021 года Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". В июне того же года сам Путин заявил, что после этого инцидента Байден "объяснился" в ходе телефонного разговора.