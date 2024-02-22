В Нижнем Тагиле пассажир трамвая избил девочку после отказа уступить ему место

Следственный комитет разбирается в инциденте, который произошел в трамвае в Нижнем Тагиле. Мужчина избил несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, сначала агрессор в грубой форме потребовал, чтобы ребенок уступил ему место, а после отказа ударил девочку по голове. Его дальнейшие противоправные действия остановил другой пассажир. Сейчас СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

На ситуацию обратил внимание глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее общественность возмутили слова мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, не увидевшего ничего необычного в избиении школьницы мигрантами. Между тем, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту "рядового", по мнению Пинаева, события. А военкоры и патриотические блогеры заподозрили чиновника в возможной дискредитации участников СВО.