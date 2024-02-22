The Sun: Том Круз расстался с дочкой экс-депутата Госдумы

Голливудский актер и продюсер Том Круз расстался с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова.

The Sun утверждает, что пара, начавшая встречаться в конце 2023 года, рассталась на позитивной ноте. Источник таблоида говорит: "Они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне. Было бы неловко закончить отношения негативно, а потом сталкиваться друг с другом в лифте".

"Между ними нет никаких обид, для Тома их отношения просто исчерпали себя", - добавил инсайдер.

Ранее СМИ писали, что у Круза и Хайровой было несколько свиданий в декабре. Сообщалось, что Круз для одного из свиданий арендовал один из этажей ресторана "Новиков" в Лондоне, также пара появилась на лондонском гала-концерте Air Ambulance, где также присутствовал принц Уэльский Уильям.

Интересно, что Ринат Хайров отрицал, что его дочь встречается с голливудским актером и называл публикации в таблоидах "грязью" и "чушью полной", хотя никаких негативных подробностей о романе его дочери СМИ не писали, она не замужем, а Том Круз не является преступником.

Хайрова является гражданкой Великобритании и проживает в Лондоне. У нее двое детей, рожденных в браке с миллионером Дмитрием Цветковым, который, по данным издания, нажил капитал на торговле алмазами. Пара прожила в браке десять лет и рассталась в прошлом году, развод был громким: экс-супруги дошли до Высокого суда Лондона, пытаясь разделить имущество. Вместе они владели особняком стоимостью 22 млн фунтов в графстве Суррей, пятью квартирами в Лондоне (18 млн фунтов), недвижимостью в Дубае и на Кипре, коллекцией роскошных автомобилей, произведений искусства, ювелирных изделий. Судя по заголовкам британских СМИ, муж обвинял бывшую жену в сокрытии от суда коллекции сумок (более 150 штук) стоимостью почти 1 млн фунтов.

Ринат Хайров был депутатом Госдумы с 2011 по 2021 гг., представлял Татарстан и партию "Единая Россия". В 90-х работал в Татарстане в налоговой службе, затем возглавил "Татфондбанк", работал в руководстве республике. В конце нулевых стал советником министра обороны России. А в десятых работал на гособоронзаказе – в концерне "Радиоэлектронные технологии" государственной корпорации "Ростехнологии" (ныне "Ростех").