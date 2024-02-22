В Минске сообщили о размещении "незалежной" войск на украинско-белорусской границе

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин полагает, что что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку в 112-114 тыс. человек.

Такая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил Белоруссии на границе с Украиной, приводит РИА Новости слова Хренина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вступит в конфликт на территории Украины только при одном условии - если Украина пересечет границы Белоруссии.