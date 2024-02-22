В Екатеринбурге устроят автопробег в поддержку Путина и бойцов СВО

Завтра, 23 февраля, в Екатеринбурге пройдет автопробег.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, он посвящен поддержке Владимира Путина, а также бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

"Стартуем в 11 утра от монастыря Ганина Яма. Проедем через Екатеринбург. Приглашаем всех, кто поддерживает президента и наших бойцов на фронте", - рассказал сооснователь "СВО-фонда" Тимофей Жуков.

В автопробеге примут участие активисты свердловских ветеранских и волонтерских организаций, активно помогающих фронту. По данным организаторов, завершится мероприятие митингом.