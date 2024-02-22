Арестович* назвал себя русским и обвинил украинский режим в пропаганде ненависти к русским

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который на прошлой неделе назвал себя русским, обвинил нынешний украинский режим в том, что он сеет ненависть к русским.

"Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации", — сказал он.

Накануне он ответил критикам, которые возмутились его "предательством". И сказал, что идеологические вожди украинства вообще не считают русских людьми.

"Это расизм, друзья мои… Вы безмозглые гуппи. Потому что когда людям два года повторять, что они свинособаки, рано или поздно человек встает в своем Салехарде, чтобы навсегда с этим покончить. Нельзя людям два года рассказывать, что они свинособаки", – сказал Арестович.

При этом можно заметить, что он в привычном для украинских оппозиционных политиков духе говорит не о самой идеологии украинства, а о ее неправильной реализации "в последние два года", оставляя себе возможность для "переобувания" при изменении условий. Так, в 2022 году он идеологии ненависти не видел. Однако к началу 2023 года сменил риторику и начал критиковать нынешний режим, но не саму идеологию.

Также Арестович считает, что на Западе все это видят и не горят желанием воевать за такую Украину.

Напомним, Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. В сентябре он покинул Украину. После этого его критика режима особенно усилилась. Так, он сказал, что Украина - это ЧВК Запада, а Запад в итоге бросит Украину.