Китайские инвесторы заинтересовались лесопромышленным комплексом и медициной Тюменской области

Китайские инвесторы заинтересовались лесопромышленным комплексом и медициной Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Деловая встреча представителей Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России с делегацией Правительства Гуанчжоу, провинции Гуандун Китайской Народной Республики состоялась в Тюмени. Инвестиционный потенциал Тюменской области, а также приоритетные направления сотрудничества с Китаем представил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства региона Игорь Смолягин.

Мэр города Гуанчжоу госпожа Тан Пин выразила намерение организовать взаимодействие с компаниями провинции по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в частности, медицины.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии для обсуждения конкретных условий развития производств китайских инвесторов в Тюменской области.

Напомним, более 4 млрд рублей инвестиций пополнят экономику Тюменской области. Три новые бизнес-идеи обсудили члены Экспертного совета на заседании в Инвестиционном агентстве региона в конце прошлого года. Проекты планируют реализовать в нефтегазовой, производственной, перерабатывающей сферах. Будет создано 188 рабочих мест.

Две идеи признаны масштабными инвестпроектами, предпринимателям предоставят земельные участки в аренду без проведения торгов. Общий объем инвестиций по этим проектам — 1,027 млрд рублей, количество рабочих мест — 66.